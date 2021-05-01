Süper Lig'de 39. hafta puan durumu (1 Mayıs 2021)
Süper Lig'de 39. hafta heyecanı bugün oynanan Beşiktaş Hatayspor maçıyla başladı. Liderliğini sürdüren Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Süper Lig'in flaş takımı Hatayspor'u 7-0'la geçti ve bitime 3 hafta kala büyük bir avantaj elde etti. İşte Süper Lig'de 39. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın fikstürü...
Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça Süper Lig şampiyonluğu yarışı kızışmaya devam ediyor. Ligde 39. hafta bugün oynanan tek maçla başladı. İşte Süper Lig'in hem alt hem de üst sıraların karıştığı 39. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 39. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 MAYIS CUMARTESİ
20.30 Beşiktaş 7-0 Hatayspor
2 MAYIS PAZAR
16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Antalyaspor-Göztepe
16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 MAYIS PAZARTESİ
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Sivasspor
20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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