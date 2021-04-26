Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak öne çıktı.
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 37. haftasında ilk 4 sıradaki de takım sürpriz yapmadı. Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Kadıköy Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray , Antalyaspor deplasmanından Mostafa Mohamed'in golüyle gülmeyi bildi.
Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.35'dan 1.38'e yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.15'e çıktı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 7.50'den 9.00'a yükseldi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.38
Fenerbahçe: 3.15
Galatasaray: 9.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.35
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 7.50
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