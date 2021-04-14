Teknik patron Emre Belözoğlu, şampiyonluk inancını F.Bahçeli futbolculara anlattı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Sarı-Lacivertlilerin teknik patronu Emre Belözoğlu, takımın başında çıktığı 3 maçta 7 puan aldı. Belözoğlu, Erol Bulut’tan sonra futbolcuların biraz daha istekli hale gelmesini sağladı. Ancak sahadaki futbol henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayacak seviyede değil. Fenerbahçe’nin kalan maçlarda puan kaybetme lüksünün olmaması da takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

‘PES ETMEK YOK’

Emre Belözoğlu’nun Gaziantep maçının 11’inde yaptığı değişiklikler sonucunu verdi. Son haftaların formsuz ismi Gustavo’nun yedeğe çekilmesi, Mert Hakan’ın hücumdaki etkinliği, Sosa-Ozan uyumu önemli dokunuşlardı. Belki de en önemlisi, Erol Bulut döneminde Kadıköy’de yaşanan puan kayıplarına son verildi. Emre ile Fenerbahçe sahasında 2’de 2 yaptı. Belözoğlu, maç sonrası oyuncularını şu sözlerle motive etti: “Fenerbahçe’nin vazgeçmeyeceğini gösterdiniz. Bu yarışta sonuna kadar olacağımızı ispatladınız. Pes etmeyeceğiz. 7’de 7 yapmak için oynayacağız, bunu başarmak için uğraşacağız. Rakiplerimizin birbiriyle de maçı var, başka zor maçları da var. Biz kazanacağız ve neler olacağını göreceğiz.”

VALENCIA’DAN İYİ HABER

Gaziantep maçında sakatlık yaşayan Valencia’nın dün yapılan kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Ekvadorlu oyuncunun kasığında ödem tespit edilirken tedavisine başladı. Valencia’nın Başakşehir maçına yetişeceği öğrenildi.