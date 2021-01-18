Süper Lig'e ara yok, maçlara devam!
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:
Yarın:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
20 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
21 Ocak Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
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