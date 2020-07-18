Süper Lig'e çıkacak olan son takım 30 Temmuz'da belli olacak

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:10

TFF 1'inci Lig'de bugün oynanan 34'üncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6'ncı sırada tamamlayan takımlar Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Play-off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Play-Off'ta ligi 3'üncü sırada tamamlayan Adana Demirspor ile ligi 6'ncı sırada bitiren Bursaspor; 4'üncüsü Akhisarspor ile de lig 5'incisi Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yerinin ise ilerleyen tarihlerde açıklanacağı belirtildi.



