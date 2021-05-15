Süper Lig'e Türk teknik adam damgası
Süper Lig'e son 14 sezona Türk teknik adamlar damga vurdu.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen ve 84 puana ulaşan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.
Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.
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