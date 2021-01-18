Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya
16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
21 Ocak Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
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