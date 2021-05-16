Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük oldu

16 Mayıs 2021 Pazar, 11:45

Süper Lig’de en çok gol atan Türk futbolcu 17 golle Yeni Malatyaspor’lu Adem Büyük oldu.

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray filelerini havalandıran Adem Büyük, Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle en çok gol atan yerli futbolcu oldu. Yeni Malatyasor formasıyla 17 gol atan Büyük, 3 de asist yaptı.