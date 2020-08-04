Süper Loto devreden 25.5 milyon liralık ikramiyeyle rekora koşuyor
Sisal Şans’ın ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 25.5 milyon lira büyük ikramiye devretmişti. Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00’de yapılacak.
Süper Loto artık, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20:00’de çekiliyor.
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Video Haberler
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
- Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
- Tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu!