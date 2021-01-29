Süreyya Operası Beste Yarışması'nın kazananları 'Piyanolu Üçlüler' albümünde bir araya geldi
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2020’de ödül alan bestecilerin oda müziği formundaki eserleri, "Piyanolu Üçlüler" adıyla yayımlandı. Albümde yarışmada ödül alan Seyyid Abdullah Cahid Çelikçi, Emir Can Pehlivan, Aleksandra Nadin Bolşen ve Yusuf Izeddin Mesçi’nin eserleri yer alıyor.
Müzik repertuvarını zenginleştirmek ve genç Türk bestecilerini teşvik etmek amacıyla, 35 yaş altındaki bestecilerin davet edildiği Ulusal Beste Yarışması’nın final gecesi pandemi nedeniyle gecikmeli olarak 2020 Ekim ayında yapıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımıyla gerçekleşen gecede ödüller sahiplerini buldu.
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2020’ye katılan eserler, klasik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.
Besteci-müzikolog-müzik teorisyeni Yalçın Tura, besteci Özkan Manav, Hasan Uçarsu, Turgay Erdener, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı, piyanist Gülsin Onay ve keman sanatçısı Cihat Aşkın’dan oluşan jüri, birinciliği Seyyid Abdullah Cahid Çelikçi’nin Fil Yılı’na, ikincilik ödülünü Emir Can Pehlivan’ın eseri Hafız Burhan’a, üçüncülüğü Aleksandra Nadin Bolşen’in Piyanolu Trio için Müzik başlıklı eserine ve mansiyon ödülünü ise Yusuf İzeddin Mesçi’nin Fildişi isimli bestesine verdi.
Yarışmaya katılan eserler, Özgecan Günöz (keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Özgür Ünaldı’dan (piyano) oluşan Bosphorus Trio tarafından seslendirdi. “Piyanolu Üçlüler” albümü Lila Müzik etiketiyle raflarda yerini aldı.
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