Suriye Devlet Başkanı Esad ve eşi koronavirüse yakalandı
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'a yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Esad'ın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Esad çiftinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Esad ve eşinin küçük semptomlar gösterdiği ardından yapılan testin pozitif olduğu belirtildi.
Esad çifitinin sağlık durumunun iyi olduğu ve evden çalışmaya devam edecekleri açıklandı.
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