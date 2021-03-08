Suriye Devlet Başkanı Esad ve eşi koronavirüse yakalandı

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:15

Esad'ın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Esad çiftinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Esad ve eşinin küçük semptomlar gösterdiği ardından yapılan testin pozitif olduğu belirtildi.

Esad çifitinin sağlık durumunun iyi olduğu ve evden çalışmaya devam edecekleri açıklandı.



