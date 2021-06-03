Suriye Devlet Başkanı Esad Sputnik V aşısı oldu
Interfax haber ajansının haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'nin teslimatının ülkeye ulaşmasının ardından aşıyı oldu.
Suriye’nin Moskova Büyükelçisi yaptığı açıklamada, Suriye'ye Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşının ilk sevkiyatının yapıldığını belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ilk aşılananlar arasında olduğu açıklandı.
Büyükelçi Riad Haddad, sevkiyatın büyüklüğü hakkında bilgi vermedi. Büyükelçi, aşının sağlık çalışanları ve ülkenin üst düzey yetkililerine yapıldıktan sonra halka uygulanmaya başlanılacağını söyledi.
Esad, seçimlerde yüzde 95.1 oy alarak iç savaştan dolayı yıkım yaşan Suriye'de dördüncü defa devlet başkanlığına seçilmişti.
Video Haberler
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
- Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Cumhur’da gerilim
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Oyuncu Ezgi Mola hakkında hapis istemi!
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- '128 milyar dolar nerede?' sorusuna TBMM'den ret