Suriye Devlet Başkanı Esad Sputnik V aşısı oldu

Interfax haber ajansının haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'nin teslimatının ülkeye ulaşmasının ardından aşıyı oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 12:27
Suriye Devlet Başkanı Esad Sputnik V aşısı oldu
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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi yaptığı açıklamada, Suriye'ye Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşının ilk sevkiyatının yapıldığını belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ilk aşılananlar arasında olduğu açıklandı. 

Büyükelçi Riad Haddad, sevkiyatın büyüklüğü hakkında bilgi vermedi. Büyükelçi, aşının sağlık çalışanları ve ülkenin üst düzey yetkililerine yapıldıktan sonra halka uygulanmaya başlanılacağını söyledi.

Esad, seçimlerde  yüzde 95.1 oy alarak iç savaştan dolayı yıkım yaşan Suriye'de dördüncü defa devlet başkanlığına seçilmişti.


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