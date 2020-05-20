Suriye için yeni umut

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İç savaşın 9 yılı aşkın bir süredir kaosa, derin yıkıma sürüklediği Suriye’de siyasi çözüm çabaları yeniden filizlendi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya destekli Şam hükümeti ve muhaliflerin anayasa görüşmeleri için yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) sonrasında bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Pedersen, Cenevre’de “Salgın izin verdiği zaman” yapılacak görüşmenin yüzyüze olacağını aktardı. Resmi olarak 58 vaka ve 3 ölümün açıklandığı Suriye’de vaka sayısının az olmasının çok iyi olduğunu ancak virüsün yayılma riskinin hâlâ mevcut olduğunu dile getirdi. “Bir yerden başlamalıyız” diyen BM Temsilcisi, bu görüşmenin taraflar arasındaki derin güvensizlikleri gidermek için bir ortam sağlayabileceğini kaydetti. Muhaliflerin elindeki son bölgelerden İdlib’de son dönemdeki göreceli sakinliğin güven yaratılması için bir fırsat olduğunu söyledi.

‘TÜRKİYE KİLİT ROLDE’

Pedersen, video konferans yöntemiyle düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında ayrıca Rusya-ABD diyaloğunu Suriye’de çözümün anahtarı olarak niteledi. Türkiye ve İran’ın da Suriye’deki krizin çözümünde kilit rol oynadığını da belirtti.

LİBYA ÇIKIŞI

Öte yandan BM Suriye temsilcisinin gündeminde Libya da vardı. Pedersen, “Suriye’deki çok sayıda savaşçının Libya’daki çatışmaların taraflarının saflarında savaşmak üzere bu ülkeye gönderildiğine dair haberler geliyor. Suriye’deki istikrarsızlığın Libya da dahil diğer bölgelerdeki durumu etkilediğini unutmayalım” çıkışı yaptı. Geçen aralıkta taraflar yine Cenevre’de bir araya gelmiş ancak müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Suriye, Libya’daki durum ve koronavirüsle mücadelede işbirliği ele alınmıştı.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’da BM Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yaptı. İdlib’de ara sıra yaşanan ihlallere rağmen Rusya-Türkiye arasında varılan ateşkes uzlaşısının uygulandığını belirtti. İdlib’de “rejimin ateşkesi bir sonraki saldırısı için yeniden toparlanma fırsatı olarak görmesine izin veremeyiz’’ dedi. BM liderliğindeki Cenevre masasının yanı sıra Rusya-Türkiye-İran hattı da Astana uzlaşısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Ankara-Moskova arasında İdlib konusu yakıcı gündem maddesi olmaya devam ederken ABD ve İsrail’in İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı baskısı artıyor.

‘MOSKOVA, ARAP AŞİRETLERLE TEMASTA’

Rusya’nın, terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu, ABD destekli SDG’nin etkin olduğu Suriye’nin kuzeyindeki bazı Arap aşiretlerini kendi tarafına çekmek için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. Rudaw’ın haberine göre, “bölgedeki ABD nüfuzuna karşı bir denge unsuru oluşturmayı hedefleyen Moskova’nın Arap aşiretlerden askeri bir güç kurma çalışmalarına başladığı, dolar üzerinden ödeme yaptığı” iddiası aktarıldı.