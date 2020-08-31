Suriye sınırında orman yangını
Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi karşısında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Murtlu ve Kelez bölgesinde orman yangını çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sınırın sıfır noktasına kadar ilerledi. Yangının Türkiye’ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.
Yangının Bayırbucak Türkmendağı bölgesine Suriye ordusunun saldırıları sonrası başladığı öne sürüldü.
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