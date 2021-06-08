Suriye yönetimi, YPG'ye yapılan yasadışı ziyaretler için Fransa ve Hollanda'yı uyardı
Fransa ve Hollanda'nın YPG'ye gönderdiği heyetlerin SDG'nin yardımıyla sınırda yasadışı ziyaretlerde bulunduğunu açıkladı. Suriye yönetiminden bu ziyaretlerin son bulmasına yönelik tepki gösterdi.
Suriye’de Fransa ve Hollanda'nın terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG etkinliğindeki bölgeye heyet göndermesine Şam yönetiminden tepki yükseldi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Suriye’ye karşı savaşa katılan bazı ülkelerin temsilcileri sürekli olarak, uluslararası hukukun ve Suriye egemenliğinin açık ihlali olan eylemlerde bulunuyor. Hollanda’nın, sözde Suriye’den sorumlu özel temsilci başkanlığındaki heyeti, tutuklu IŞİD üyelerini geri alma bahanesiyle, SDG oluşumlarının yardımıyla Suriye topraklarına yasadışı olarak giriş yaptı” denildi.
Açıklamada ayrıca “Fransa’nın Suriye’ye yönelik saldırganlığa doğrudan katılımı kapsamında, Danielle Mitterrand Vakfı ve Paris Belediye Başkanlığı heyeti de SDG’nin yardımıyla Kamışlı’yı yasadışı olarak ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “bu türden tüm ziyaretlerin kararlı bir şekilde kınandığı, ülkenin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal ve saygısızlık olarak görüldüğü” kaydedildi. Hollanda heyetinin önceki gün IŞİD militanlarının yakını olan dört vatandaşını geri getirmek için Kamışlı’ya gittiği bildirilmişti. Fransa heyeti geçen ay SDG etkinliğindeki bölgeyi ziyaret etmişti.
İDLİB’DE ATEŞ
Öte yandan Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 38 kez ateş açtığını söyledi.
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