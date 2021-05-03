Suriye'de 3 adaylı seçim yarışı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:53

Suriye Halk Meclisi Sözcüsü Hamuda Sabbah devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.



Seçim tarihinin açıklanmasının ardından Suriye Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın 26 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma başvurusunu onayladı. Mahkeme ayrıca Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmud Ahmed Marei'nin adaylığını da onayladı.

Suriye’nin mevcut lideri Beşar Esad, 16 Temmuz 2014’te devlet başkanlığı görevine gelmişti. Ülkede 2012’de kabul edilen anayasaya göre Esad, yedi senelik yeni bir dönem için aday olabilecek.

