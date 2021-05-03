Suriye Devlet Başkanı Esad genel af çıkardı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 2 Mayıs’a kadar ülke içinde işlenen suçları kapsayan genel af kararnamesi imzaladığı bildirildi.
Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Esad, 2 Mayıs’a kadar ülke içinde işlenen suçları kapsayan genel af kararnamesi imzaladı.
Kararnameye göre rüşvet verme, resmi belge sahteciliği, uyuşturucu satışı gibi suçlar, ayrıca çocuk yaşta suçlular af kapsamına dahil edildi. Bazı suçlara verilen cezaların hafifletildiği kararnameye göre ölüm cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ömür boyu hapis cezası ise 20 yıl hapis cezasına dönüştürülüyor.
Sputnik'te yer alan habere göre af, silah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk ve insan kayıplarına yol açan terör eylemleri gibi suçlardan hüküm giyen suçluları kapsamayacak.
Kararnameye göre adaletten saklanan kişiler de, iktidar makamlarına teslim olmaları halinde aftan yararlanabilecek.
Esad geçen martta asker kaçaklarını kapsayan af çıkarmıştı.
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