Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem; Türkiye'nin güneydoğusundaki iller de sallandı

26 Ocak 2021 Salı, 14:39

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde saptadığı deprem, saat 14.17'de meydana geldi. Yerin 11.76 kilometre derinliğindeki deprem, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastahanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.