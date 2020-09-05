Suriye’de bomba yüklü motosiklet patladı
Suriye'de şiddet bitmiyor. Bir restoranın önünde motosiklet üzerine yerleştirilen bomba patladı. Olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
Suriye’nin Deyrizor kentinin batısında yer alan Al-Sawa köyündeki bir restoranın önünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.
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