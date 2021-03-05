Suriye’de çifte saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

05 Mart 2021 Cuma, 22:14

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerine çifte saldırı düzenlendi. Esad rejiminin Halep’in doğusundaki Cerablus ilçesinde bulunan Hamiran kasabasına yaptığı füze saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer, bombardımanın yol açtığı yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve yaralıların sahra hastanelerine götürüldüğünü açıkladı. Yetkililer tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Hamiran’daki petrol tesislerinin hedef alındığı belirtilerek, “Onlarca tanker yanıyor. Söz konusu petrol tesislerinde çok sayıda kişi çalışıyor. Büyük hasar meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

Cerablus’a düzenlenen saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bulunan Tarhine kasabasına Rusya tarafından saldırı düzenlendi. Tarhine kasabasındaki saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Suriye Milli Ordusu’nun Sözcüsü Yusef Al-Hamoud saldırılara ilişkin açıklamasında, “Roketler, Halep’in doğusundaki Tarhine kasabasını hedef alan Kviris Havaalanı’ndan geldi. Hamiran kasabasını hedef alan roketler ise sahilden ve Koyres’ten geldi” dedi.