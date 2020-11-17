Suriyeli kadını taciz etti iddiasına takipsizlik verildi, avukatı karara itiraz etti

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Suriye’deki iç savaştan kaçarak kocası ve çocuklarıyla beraber Türkiye’ye gelen E.B., Diyarbakır’da eşinin patronu R.N. tarafından taciz edildiği iddiasıyla Emniyet’e ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya takipsizlik verildi.

İddiaya göre soruşturma, R.N’nin birkaç ay önceye kadar Güvenlik Şube Müdürü olan kardeşi M.N’nin etkisi ile kapatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen R.N., “Zam istedi yapmadım. Kardeşimin kariyerini engellemek için iftira atıyorlar” dedi. E.B. ise “Emniyet’te kardeşim var, seni Suriye’ye göndeririz, eşini de öldürürüz” diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

‘SORUŞTURMAYA GÖLGE DÜŞTÜ’

Takipsizlik kararına itiraz eden E.B’nin avukatı Zeynep Şeşeoğulları, “Soruşturma başından sonuna kadar asayiş şube müdürlüğü ile yürütülmüş. Gözaltı, fezleke ve telefon teslim işlemlerinin altında da sırasıyla asayiş şube müdürü ve müdür vekilinin imzası vardır. Soruşturmada deliller toplanmamış veya leyhe olan diğerleri ise göz ardı edilmiştir. Mağdure ve şühpeli yüzleştirilmedi. Tanıkların ifadesi ve psikolojik tıbbi rapor alınmadı. Şüphelinin kardeşi soruşturma işlemleri üzerine gölge düşürmüştür. Mağdur ve ailesi Türk vatandaşı değildir. Kimseleri yoktur. Soruşturmanın kasten takipsizlik kararı çıkacak şekilde yönlendirildiği soruşturma makamının aykırı bir şekilde yeterli şüphe nedenleri varken soruşturmayı kapattığı anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verdi.

R.N., “Bana atılmış bir iftiradır. Çalışma izni yok ama ben Allah rızası için işe aldım. Yanımda çalıştırdım. Elde hiçbir delil yok. Ben de karşı dava açacağım” dedi.