Suriyeli tarım işçisi kadın, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Adana’da, 4 çocuk annesi olan, mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Rihab el-Rihabi'nin (25), evinde av tüfeğiyle karnından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen Suriyeli Rihab el-Rihabi’nin yaşadığı evden, iddiaya göre, silah sesi geldi.
Çevredeki diğer işçiler, eve girdiğinde el-Rihabi’nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi el-Rihabi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Suriyeli kadının av tüfeğiyle karnından vurulduğu tespit edildi. Eve gelip, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen Şumen Udey ise sinir krizi geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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