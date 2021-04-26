Suriye'yi çekirgeler sardı
Suriye’nin başkenti Şam’ı çekirge sürüsü istila etti.
Suriye’nin başkenti Şam’ı dün akşam çekirgeler istila etti. Çekirge istilasının ülkede iç savaş nedeniyle bazı ailelerin tek geçim kaynağı haline gelen tarım ürünlerine zarar vermesinden endişe ediliyor.
'SAYILARI ÇOK SINIRLI'
Suriye basınına konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi Hazem Al-Zaila, “Şam’ı basan çekirgeler çöl çekirgesi. Sayıları çok sınırlı. Mahsulleri çok etkilemeyebilir. Suriye iklimi sıcaklık ve nem açısından çöl çekirgelerinin yayılmasına uygun olmadığı için korkmaya gerek yok” ifadesini kullandı.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- İngiliz istihbaratının en önemli isminden Türkiye yorumu