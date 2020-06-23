Suruç eski belediye başkanı Çevik, tahliye edildi

Yerine kayyım atanmasının ardından tutuklanan Suruç eski Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, tahliye edildi.

DHA
23 Haziran 2020 Salı, 15:34
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım’da gözaltına alınan Suruç eski belediye başkanı Hatice Çevik, 20 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden Çevik bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Çevik'in tutuksuz yargılanmasını karar verdi.
Kararın ardından Çevik, tahliye edildi.

 Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Çevik'in yerine kayyım olarak atanmıştı.

Kızı Ankara’daki 10 Ekim saldırısında ölen Hatice Çevik, yerel seçimde aday olduğu Suruç’ta yüzde 60 oyla seçilmişti.


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