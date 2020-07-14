Suruç katliamının 5. yılı

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

SGDF, Suruç katliamında hayatını kaybeden 33 kişi için başlattığı adalet kampanyası sırasında yaşadıklarına ilişkin dün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde toplantı düzenledi. Katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı toplantıda, salona “Düş yolcuları yasaklanamaz” pankartı asıldı. Suruç Kampanyası Komitesi adına söz alan ESP İstanbul İl Eşbaşkanı Ezgi Bahçeci, 5. yılında yürütülen çalışmalara ilişkin “Suruç kampanyasının özel olarak engellenmeye çalışıldığını görüyoruz” dedi.

‘ÖZEL BİR BASKI VAR’

Adana ve Rize’nin Fındıklı ilçesindeki engellemeleri anımsatan Bahçeci, “İstanbul’da yaptığımız birçok eylem ve etkinliği polis ablukası ve gözaltı tehdidi altında yapıyor oluşumuz, Suruç için adalet mücadelesine özel bir baskı, özel bir yönelimdir” diye konuştu. Bahçeci, şöyle devam etti: “Biliyoruz ki Suruç aydınlatılırsa birçok katliam aydınlatılacak ve başka katliamların önüne geçeceğiz. Tüm saldırılara karşı 20 Temmuz’da yoldaşlarımızın mezar başında olacağız.”

SGDF üyesi Furkan Polatkan ise “Bu yıl da 20 Temmuz günü tüm hesap sorma bilinci ve mücadele azmi ile sokaklarda, meydanlarda olacağız. İşçileri, kadınları, gençleri, tüm ezilenleri de herkes için adaleti kazanmak için sokağa, mücadeleye çağırıyoruz” dedi.