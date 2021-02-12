Suruç'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.
Olay Suruç’a bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay’ın Erzin ilçesinden Siverek’e tarım işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Takla atan minibüsteki 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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