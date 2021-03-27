Elon Musk Tesla tweet'lerini sildi!
Son dönemde Twitter'daki paylaşımları ile piyasalarda sık sık dalgalanmalara yol açan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketi ile ilgili attığı iddialı Tweet'lerini kısa süre içerisinde sildi.
Tesla ile kısa sürede dünyadaki teknoloji devleri arasına adını yazdıran Elon Musk Twitter tutkusuyla yer yer hatalar yapmaktan da geri durmuyor. Son olarak Tesla ile ilgili attığı tweet br anda gündem olan Musk, kısa süre içerisinde tweet'lerini silmek zorunda kaldı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"
Takipçilerinden birine yanıt veren Musk, "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla" yazdı. Musk ayrıca bunun birkaç ay içerisinde olacağını söyledi. Oldukça iddialı tweet kısa sürede tartışma yaratırken Elon Musk attığı tweet'i tartışmalar büyümeden sildi.
Şu an için dünyanın en büyük şirketi ise, 2 trilyon dolar değeri ile Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco.
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