Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şiddet iddiası
Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, sevgilisi Berisa Gözen'in iddiasına göre, şiddet uyguladı ve yastıkla boğmaya çalıştı.
Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden’in bir süredir beraber olduğu sevgilisi Beria Gözen'in, hastane odasından çektiği kareleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Gözen, Özden’in kendisini darp etmesinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu.
"YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞTI"
Gözen’in hastane odasından yaptığı paylaşımlara göre, Yunus Emre Özden sevgilisi Beria Gözen’i yastıkla boğmaya çalıştı.
Beria Gözen yaptığı paylaşımlardan birinde, ''Kadına gücü yeten erkekler, acizler iyi görünüp numara yaparlar, istedikleri olmayınca şiddet...Her türlüsüne lanet olsun'' dedi.
Bir sonraki paylaşımında mahkemede hesaplaşacağız diyen Beria Gözen, ayrıca Instagram hesabından şikayetçi olduğuna dair evrakların fotoğrafını da paylaşarak psikolojik destek gördüğünü de belirtti.
DAVAMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına devam eden Gözen, ''Uykulardan sıçrayarak uyanıyorum. Dilerim yaşamazsınız anlamanız için…Sadece bir iki fan kıskançlığı, güya böyle bir durum yaşanmamış. Allah ıslah etsin, benden uzak etsin. Yapılan yanlışlar beni yordu. Bu konuda saygısızca mesaj atanlar da var. Allah’a havale ettim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bir insanın hayatı oyuncak değil. Yak, yık, otur seyret asla değil” ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Özden ise iddiaların ardından “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez” paylaşımında bulundu.
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