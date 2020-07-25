Süt dağıtan İBB işçilerine saldırı!
İBB tarafından çocuklara süt dağıtması için görevlendirilen işçiler, Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.
İBB Sözcüsü Ongun, Gaziosmanpaşa'da süt dağıtımı için görevlendirilen işçilere, kalabalık bir grup tarafından saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıya ilişkin Twitter adresinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belesiyesi Sözcüsü Murat Ongun, olayı kınayarak, yasal girişimleri başlattığını bildirdi.
Saldırıya uğrayan belediye işçilerinin fotoğrafını paylaşan Murat Ongun, "Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz" açıklaması yaptı.
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