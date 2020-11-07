Süt kazanında yıkanma olayıyla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Konya’da, halk sağlığını hiçe sayan “süt kazanında banyo” skandalıyla gündeme gelen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından faaliyetine son verilen Benefit Süt Toplama Merkezi’nin Fransız Ak Gıda, Slava Süt, Berberoğlu Süt, Ayca Süt ve birkaç Konyalı mandıraya süt tedarik ettiği belirtildi. Bu tedarikçilerin ürettiği süt ve süt ürünleri İçim, Dost, Pervin, Laktika, Ayca, Berberoğlu ve Osmanlı markalarıyla satılıyor.

Konya süt piyasasından edindiğimiz bilgiler sonrası ulaştığımız Ak Gıda, gazetemize “Yaşanan olayla gündeme gelen süt toplama merkezinden süt alımımız bulunmamaktadır. Konya’daki süt tedarikimizi, bölgedeki diğer üretici birlikleri ve çiftliklerden doğrudan alım yaparak sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

2019’DA KURULDU

Konya Ticaret Odası aracılığıyla ulaşabildiğimiz Ayca Süt’ün bir yetkilisi ise Benefit’ten hammadde tedarik etmediklerini, yalnızca geçmiş aylarda nakliye hizmeti aldıklarını aktardı. Hem ilgili ticaret ve sanayi odaları hem internet siteleri aracılığıyla ulaşmaya çalıştığımız Slava Süt ve Berberoğlu Süt ise telefonlarımıza yanıt vermedi.

Benefit, Konya ve çevresinde günlük 80 ton süt toplayan bir “süt tüccarı”. Ortaklarından Ali Osman Taşkın’ın yüzde 75, Ramazan Topak’ın yüzde 25 hissesinin bulunduğu firma, 2019’da 100 bin TL sermaye ile kuruldu. Konya Karatay’da faaliyet gösteriyor. Bu firmadan süt tedarik ettiği belirtilen söz konusu markaların ortak özelliği de ya merkezlerinin ya üretim tesislerinden birinin Konya’da ya da Konya civarında bulunması.

- Örneğin, ülke genelinde çiğ süt tedarik bölgelerine yakın konumlandırdığı 5 üretim tesisinden birisi Karaman’da bulunan Ak Gıda, İçim marka süt ürünlerini, Dost marka bazı süt ve yoğurt ürünlerini ve yine Pervin marka tereyağını üretiyor. Yıldız Holding ile BİM’in ortak kuruluşu olan Ak Gıda, 2015’te Fransız süt devi Lactalis’e satılmıştı. Ak Gıda bugün, günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesine sahip en büyük üreticilerden biri.

- Ukrayna merkezli Terra Food Group’un Karaman’da kurduğu Slava Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası ise Laktika marka peynirleriyle biliniyor. 2015’te süttozu üretimi ile faaliyete başlayan, 2016’nın ilk çeyreğinde faaliyete geçen ikinci etap yatırımla birlikte toplam yatırım tutarı 4 milyon dolar olan Slava tesisi, günde 1000 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip.

- Yine Berberoğlu Süt ve Ayca Süt’ün de merkezi Konya Karatay’da.

- 1980’de üretime başlayan Ayca Süt, “Ayca” markalı süt ürünlerini toplam 150 ton süt işleme kapasiteli tesisinde üretiyor.

- Başta Konya merkez olmak üzere yakın çevre köylerden temin ettiği sütü işleyerek üretim yapan Berberoğlu ise günlük 40 ton süt işleme kapasitesine sahip. Ürettiği ürünleri “Berberoğlu” ve “Osmanlı” markası adı altında piyasa sunuyor.

PASTÖRİZE İŞLEMİ DE YETERSİZ KALABİLİR

Benefit’teki skandal görüntüler sonrası gıda sağlığı ve yetersiz denetimler bir kez daha gündeme geldi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, “Süt toplama kazanlarına boşaltılan sütler daha sonra pastörize edilince hastalık yapıcı bakteriler yok edilir. Ancak sütün içindeki kirlilik (toz, toprak, kıl gibi) pastörize işlemiyle gidilmez” dedi. “Böyle bir olayda tedarikçi firmaların suçu yok” diyen Üzümcü, “10 kişiden fazla kişinin çalıştığı yerlerde gıda mühendisi çalıştırılma zorunluluğu var. Küçük işletmelerde ise sorumluluk tamamen firma sahibine ait. Firmanın küçüklüğüne büyüklüğüne bakılmaksızın gıda mühendisi çalıştırılmalı. Süt firmaları özel kategoriye alınıp sık denetlenmeli” diye konuştu.