Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçiler, tahliye edildi
Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tahliye edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları görüntü sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Emre S. ve Uğur T, avukatlarının itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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