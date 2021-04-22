Süt üreticisinden 10 kuruşluk zam isyanı: Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız!

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:53

Çiğ süte 3 ayrı referans fiyat belirleyen Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yağ değeri 3.50 ve üzeri olan A sınıfı çiğ sütün litre fiyatını 2,90 lira olarak belirledi. Yem fiyatlarındaki artışlara rağmen 10 kuruş zam yapılması dikkat çekti. İzmir’de besicilik ve süt üretimi yapan çiftçiler yem fiyatlarındaki yüksek zamlara karşılık 10 kuruşluk süt zammına isyan etti. ANKA Haber Ajansı’na konuşan süt üreticileri tepkilerini şöyle dile getirdi:

Mustafa Tekel (İzmir Kiraz Karaburç Köyü): Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Süt işi yapıyoruz. Amacınız küçük çiftçiyi bitirmekti. Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız. Biz çapaya gitsek bundan daha iyi. Yemin torbası 145 lira olmuş. Süt 2 lira 80 kuruş. Birkaç gün önce süte zam geldi 10 kuruş, yeme geldi 10 lira. Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden. Yapmayalım, bırakalım, kapatalım. Haziran ve Temmuz’da yatacak olan param (borcum) var benim hayvanlarımın çoğu gebe. Parayı bulamayınca ne yapacağız. Biz bu gebe hayvanları keseceğiz bunun günahı ben miyim şimdi?

Mehmet Kani (İzmir Kiraz ilçesinde çiftçi): Ulusal Süt Konseyi toplanmaya başlamış dün. Bir duyduk şu 10 kuruşu vermişler bize. Sanki sadaka veriyorlar. Biz Ocak ayında 50 kuruş almıştık. Ama 15- 20 günde iki defa zam geldi yemlerimize. Gelen zamlar şu gördüğünüz elektrik parasını ödemiyor. Müjde olarak bir de televizyon da gördük sabah. Ama yemler dedin mi, haftada 2 lira 3 lira geliyor zam. Şu an 141 lira 50 kuruş oldu süt yemi. Cumhuriyet tarihi boyunca çiftçi bu kadar kepazelik görmedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çiftçiyi milletin efendisi yapmıştı. 18-19 yıldır bizleri yöneten AK Parti köleleştirdi. Venezüella’dan peynir gelirse sütün olacak durumu bu.

“YEM SANAYİ MALI SÜT ENAYİ MALI”

Cihan Kazanlık (İzmir Kiraz ilçesinde üretici ve veteriner hekim): Yem sanayi malı, süt enayi malı. Sahadaki sorunları çok iyi bilen biri olarak hayvancılığın batma noktasına geldiğini sizlere söylemek istiyorum. 2020 yılının Nisan ayında yem fiyatları 80 lirayken dolar 6 liraydı. Dolar 8 liraya çıktı diye yem fiyatlarını 138 liraya çıkardılar. Sonrasında dolar düştü, yem fiyatları olduğu yerde kaldı. Şimdilerde dolar tekrar çıkıyor diye, yem fiyatlarına 10’ar lira 10’ar lira zam yapıyorlar. Yem şu an 140 lira bandına dayandı. Süt hayvancılığı, besi hayvancılığı para etmiyor. Az süt veren hayvanlar kesime gönderiliyor. Böyle devam ederse süt sağacak hayvan bulamayacağız. Tüketiciler diyecek ki, ‘Biz sütü zaten pahalıya alıyoruz. Daha ne kadar pahalı olabilir.’ Biz sütü 2 lira 80 kuruşa satıyoruz. Size 7-8 lira bandına geliyor. Arada yine sanayici para kazanıyor. Köylü çiftçi para kazanmıyor.

Mehmet Vural Kazancı (Kiraz Karaburç Köyü): Yem fiyatları yükseliyor, süt yükselmiyor. Dolar yükseldiğinde yem yükseliyor. Dolar düştüğünde yem düşmüyor. Bu üretici olarak bize yansıyor ve biz hayvanlarımızı kesmek zorunda kalıyoruz.