Süt ürünleri zam rekoru kırıyor!

29 Ekim 2020 Perşembe, 11:31

Türkiye'deki markalar için fiyat-rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, süt ürünlerindeki fiyat artışlarını inceledi.

BrandZone verilerine göre; süt ürünleri kategorisi geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 13 zamlandı. Bu kategoride en çok zamlanan ürün peynir oldu. Geçen yıl ekim ayında 20,89 TL olan peynirin fiyatı yüzde 14’lük zam oranıyla bu yıl ekim ayında 23,83 TL’ye yükseldi. En çok zamlanan ürün sıralamasında ikinci sırayı yüzde 13’lük zam oranıyla yoğurt alırken; yüzde 9,7’lik zam oranıyla süt üçüncü; yüzde 7’lik zam oranıyla kaymak dördüncü; yüzde 6’lık zam oranıyla tereyağı beşinci; yüzde 3’lük zam oranıyla ayran altıncı sırada yer aldı.

PEYNİRDE ZAM ŞAMPİYONU HELLİM OLDU

Peynir kategorisinde en çok zamlanan ürün hellim oldu. Geçen yıl ekim ayında 11,20 TL olan hellim peynirinin fiyatı bu yıl ekim ayında yüzde 44’lık zam ile 16,19 TL’ye yükseldi. 41’lik zam ile fiyatı 32,90 TL’ye yükselen köy peyniri ikinci; yüzde 36’lık zam ile fiyatı 14,40 TL’ye yükselen yöresel peynir üçüncü; yüzde 29’luk zam ile fiyatı 10,46 TL’ye yükselen çubuk peynir dördüncü ve yüzde 19’luk zam ile 21,88 TL’ye yükselen tost peyniri zam tablosunu beşinci sırada kapattı.

ORGANİK YOĞURT VE SÜT İLK SIRADA YER ALDI

Yoğurt fiyatlarında da geçen yıla oranla artış görüldü. Fiyatı 9,93 TL olan organik yoğurt yüzde 23’lük zam ile 12,28 TL’ye yükselerek yoğurt kategorisinde en çok zamlanan ürün oldu. Organik yoğurdu yüzde 20’lik zam ile 11,45 TL’ye çıkan tam yağlı yoğurt takip ederek ikinci sırada yer aldı. Yüzde 16’lık zam ile fiyatı 11,40 TL’ye yükselen kaymaksız yoğurt üçüncü; yüzde 16’lık zam ile fiyatı 13,17 TL’ye yükselen kaymaklı yoğurt dördüncü ve yüzde 15’lik zam ile fiyatı 14,70 TL’ye yükselen süzme yoğurt beşinci sırada yer aldı.

Süt kategorisinde organik süt, fiyatı en fazla artan ürün oldu. Geçen yıl ekim ayında 5,60 TL olan organik sütün fiyatı yüzde 23’lük zam ile 6,93 TL’ye ulaştı. Yarım yağlı süt yüzde 15’lik zam ile 4,52 TL’ye yükselerek ikinci sırada; tam yağlı süt yüzde 12’lik zam ile 6,57 TL’ye yükselerek üçüncü sırada; günlük süt yüzde 8’lik zam ile 6,92 TL’ye yükselerek dördüncü sırada ve aromalı süt yüzde 6’lık zam ile 10,32 TL’ye yükselerek beşinci sırada yer aldı.