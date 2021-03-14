Suud jetleri Girit'te konuşlandı
Yunan medyasında yer alan haberlerde, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı belirtildi.
Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Souda Askeri Üssü’nde konuşlandı.
Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan’a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın 2 hafta süreceği, tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü’ne gelişini Suudi Arabistan’ın Atina’daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar’ın da izlediği ifade edildi.
ÇAVUŞOĞLU: "OLUMLU ADIM ATARSA BİZ DE ATARIZ"
Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'la ilgili, "İlişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Kaşıkçı cinayetinden sonra onlar bunu ikili mesele yaptılar maalesef, oysa bu ikili mesele değildi. Bu, önemli bir kişi için adalet arayışıydı ve cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun dedik" açıklamasında bulunmuştu.
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