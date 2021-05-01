Suudi Arabistan ile İran arasında dikkat çeken diyalog hamlesi
Uzun zamandır diplomatik ilişkileri kesik olan Suudi Arabistan ile İran arasında diyalog hamleleri son dönemde dikkat çekiyor.
Tahran, Suudi Arabistan’ın bölgesel güçler arasında yeni bir işbirliği döneminin yolunu açabilecek bir “ton değişikliğine” gitmesinden memnunluk duyduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülkenin yapıcı tutumlar alarak barış, istikrar ve bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek için yeni bir işbirliğine gidebileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ülkenin Bağdat’ta gizli görüşmeler yaptığı iddiaları gündemdeyken geçen salı günü Tahran ile “iyi ve özel bir ilişki” istediklerini söylemişti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad’ın Başkanı Eli Cohen ile Washington’da bir araya geldi. Cohen, Reuters’a yaptığı açıklamada, “ABD ve diğer güçlerin, İsrail’in İran’la kötü bir anlaşma olarak gördüğü yeni bir nükleer anlaşmaya varması durumunda savaşın kaçınılmaz olacağını” söyledi.
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