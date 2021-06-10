Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren IŞİD mensubu idam edildi
Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren IŞİD mensubu idam edildi
Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldürmekten idama mahkum edilen terör örgütü IŞİD mensubunun cezası infaz edildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 ay önce Cidde kentinde devriye görevini yerine getiren güvenlik görevlisi Hadi el-Kahtani'nin, Mısır vatandaşı Velid ez-Zuheyri adlı kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütü IŞİD mensubu olduğu tespit edilen kişi, yetkili ceza mahkemesi tarafından cinayet ve terör yöntemiyle hareket etmekle suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son karar öncesinde temyiz sürecinin de yerine getirildiği aktarılan açıklamada, IŞİD mensubu mahkumun idamına ilişkin Kraliyetten ilgili kararının çıkmasının ardından da infazın gerçekleştirildiği vurgulandı.
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