Suudi Arabistan’dan mutasyon önlemleri: Uluslararası uçuşları askıya aldı
Suudi Arabistan, bazı ülkelerde koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.
İngiltere’nin koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklamasının ardından ülkeler önlemler almaya başladı. Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.
Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir.
Bir hafta süreyle ülkeye kara ve deniz limanlarından girişler de askıya alınmıştır.
Covid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.
Söz konusu hızlı yayılan Covid-19 virüsünün çıktığı ülkelerden son üç ay içinde gelmiş ya da o ülkelerden geçiş yapmış olanların koronavirüs testi yaptırmaları gerekmektedir."
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