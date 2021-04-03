Suudi Arabistan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ve Suudi Arabistan arasında yapılacak bir normalleşme anlaşmasının Orta Doğu'ya faydası olacağını söyledi.
İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin bölge için büyük fayda sağlayacağını kaydeden Bin Ferhan, "Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak" ifadelerini kullandı.
CNN'e verdiği röportajda Bin Ferhan, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi.
Bin Ferhan, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti.
Ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Kaymakam ölü bulundu
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası