Suudi Arabistan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail ve Suudi Arabistan arasında yapılacak bir normalleşme anlaşmasının Orta Doğu'ya faydası olacağını söyledi.

AA
03 Nisan 2021 Cumartesi, 16:35
Suudi Arabistan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması
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İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin bölge için büyük fayda sağlayacağını kaydeden Bin Ferhan, "Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

CNN'e verdiği röportajda Bin Ferhan, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi.

Bin Ferhan, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti.

Ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi.


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