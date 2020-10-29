Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu'nda saldırı

29 Ekim 2020 Perşembe, 13:59

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma ‘kesici bir aletle’ bıçaklandı. Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Fransa'nın Nice kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Nice kentinin Notre Dame kilisesi yakınında bıçaklı saldırı gerçekleştiği belirtildi. Gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre, üç kişinin öldüğü ve birden fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi. Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları ise bir kadının kafasının kesildiğini iddia etti.

Fransa İçişleri Bakanı, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.