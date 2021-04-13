'Dünyanın en pahalı tablosu' Suudi Prens Selman’ın yatında çıktı

13 Nisan 2021 Salı, 12:47

2017’de düzenlenen açık arttırmada Leonardo da Vinci’nin eseri olarak bilinen ‘Salvator Mundi’ isimli tablo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından 450 milyon dolarlık (3.7 milyar TL) rekor fiyata satın alınarak ‘dünyanın en pahalı tablosu’ unvanını kazandı. Satışın ardından Da Vinci’nin 500. ölüm yıldönümü nedeniyle Paris’te gösterilmesi planlanan tablo sergi krizinin yaşanmasına neden olmuştu.

Wall Street Journal'ın haberine göre Paris gezisini tamamlayan Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın proje şehirlerinden biri olan Neom yakınlarında Kızıldeniz'de demir attıktan sonra Serene isimli yatına tabloyu astı.

TABLONUN SERGİ KRİZİ

Leonardo Da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümü nedeniyle İsa'nın portresinin 2019'un sonlarında Paris'te gösterilmesi bekleniyordu. Muhammed bin Selman da bu konuda hemfikirdi ancak tek bir şartı vardı; tablo, Mona Lisa tablosuyla yan yana sergilenecekti.

Louvre yöneticileri bu isteği reddettiler ve tablo sergilenmedi. Bu durum Fransa ve Suudi Arabistan arasında diplomatik bir krize neden oldu.

Satıldığı günden beri ortaya çıkmayan tablonun sergisi için geçen yıl Suudi Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekebilecek bir müze inşa planından söz edildi.

2019’da tablonun teknede tutulduğu söylentileri üzerine sanat uzmanları; deniz havasının tabloya zarar verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Salvator Mundi tablosunun Suudi Arabistan'da gizli bir yere taşındığı, teknenin de bakım için tersanede olduğu söylenmişti.

"DA VINCI'YE AİT DEĞİL"

Sanat dünyasında Salvator Mundi tablosunun Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı yönünde tartışmalara yaşanıyor. Tabloya, Da Vinci'nin sadece katkıda bulunmuş olabileceği, ancak tablonun onun tarafından yapıldığına dair herhangi bir iz olmadığı yönündeki tezler yeniden kuvvetlendi.