Suudi sermayesine İngiliz freni!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 11:12

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın Newcastle United'ı satın almasının önüne bir engel daha çıktı. İngiltere'de satın alma işlemlerini yürüten Amanda Staveley'in, Barclays Bankası hakkında açtığı 1.8 milyar Avro'luk davaya odaklanınca, satış işlemlerine yeterince vakit ayırmadığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için 340 milyon Avro teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğindeki konsorsiyum, Nisan ayından bu yana satışın gerçekleşmesini bekliyor. Konsorsiyum adına satın alma işlemlerini yöneten Amanda Staveley’in Barclays Bankası’na açtığı dava, bekleyişin biraz daha sürmesine neden olacak gibi görünüyor.

Amanda Staveley’in, Barclays Bankası hakkında açtığı 1.8 milyar avro’luk ‘Dolandırıcılık’ davası nedeniyle satın alma işlemleri ile yeterince ilgilenemediği öğrenildi. Daily Mail’de yer alan haberde, Amanda Staveley’in, Barclays Bankası’nın şirketi PCP’yi dolandırdığı gerekçesiyle açtığı davanın bu hafta yüksek mahkemede görüleceği belirtildi.