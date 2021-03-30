Süveyş kriziyle derinleşen tedarik sorununa alternatif rota aranıyor

30 Mart 2021 Salı, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına alternatif olabilecek en uygun rotanın, “Orta Koridor” olduğunu belirtirken, Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı ise demiryolu ile taşımacılığın iyi bir alternatif olabileceğini hatırlattı.

Ever Given isimli geminin Suveyş Kanalı’nda karaya oturmasının ardından kriz çözülse de küresel piyasalarda günlük 10 milyar dolarlık zararın oluştuğu tahmin ediliyor. Kanal kapalı durumdayken, büyük yük gemileri güzergâhlarını değiştirerek Ümitburnu üzerinden rotalarını tamamlamaya çalışmıştı. Bu hamlenin mantıklı ancak zaman kaybına ve maliyet artışına sebep olduğunu belirten Murat Kolbaşı, bu kriz ile birlikte alternatif lojistik güzergâhları ve metodları araştırmalarının hız kazandığını belirtti.

Özellikle Çin ve Asya bölgesinden gelen ürünler için demiryolu ağının çok güçlü bir alternatif olduğunu hatırlatan Kolbaşı, denizyolu taşımacılığına göre maliyeti fazla olsa da demiryolunun hızlı bir taşıma metodu olduğunu vurguladı. Çin’den trene verilen bir yükün iki haftada Almanya’da olacağını aktaran Kolbaşı, “Buradan da Türkiye’ye TIR’lar ile çok rahat bir şekilde taşınabilir. Demiryolunun özellikle Çin ile ticarette önemli bir çözüm yolu olduğunu unutmamalıyız” dedi.

HAZAR GEÇİŞİ ALTERNATİF

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Süveyş Kanalı’nın kapanması ile Orta Koridor’un öneminin ve değerinin bir kez daha anlaşıldığını hatırlatarak “Orta Koridor, denizyoluna kıyasla ulaşım süresini yaklaşık 15 gün kısaltmaktadır” dedi.

Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına Doğu-Batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rota, ülkemizden başlayan, Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve Çin’e ulaşan Hazar geçişli Orta Koridor’dur” ifadesini kullandı.