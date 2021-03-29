Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given hareket ettirildi
Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak salı gününden bu yana gemi trafiğini tıkayan 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given, uzun çabaların ardından kısmen hareket ettirildi.
Süveyş Kanalı’nda Salı gününden bu yana karaya oturan konteyner gemisi Ever Given'in kurtarılması için günlerdir çabalar sürüyor. Gemi, saatlerce süren çabalar sonucu gemi kısmen hareket ettirildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, "Gemiyi dikkatli bir şekilde hareket ettirme çabaları sonuç verdi ve gemi başarılı bir şekilde hareket ettirildi" ifadelerini kullandı.
Hem kanal yetkilileri hem de Süveyş Kanalı’ndaki nakliyeyi yöneten şirketlerden İngiliz Inchcape Denizcilik Lojistik Şirketi, Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine ait "Ever Given" konteyner gemisini yüzde 80 kurtarıldığını açıkladı. 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given'in tıkanmasının ardından 367 gemi kanalı geçmek için bekledi.
Öte yandan, hafta sonu yoğunlaşan kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.
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