Sviatlana Tsikhanouskaya “galip benim” demişti

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Ayrıca Belarus’taki yetkililer, geçen haftasonu olan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sokakların karışmasının ardından 20’den fazla gazeteciyi gözaltına aldı. Göstericilerle emniyet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı eylemlerde yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığı da açıklandı.

MUHALİFLERE ŞİDDET

Ulusal basın kuruluşu Belsat protestocuların uğradığı polis şiddetini yayımladı. Ardından bu haberlere katkıda bulunanların birkaçı tutuklandı ve Belsat’a göre gazeteciler mesleki görevlerini yerine getirdikleri için şiddetle karşılaştılar. Birçok muhabirin de dövüldüğü iddia ediliyor.

Muhalefetin adayı Sviatlana Tsikhanouskaya. Aslından onun yerine eşi video- blogger olan Gomel Sergey Tihanovski seçimlerde aday olması bekleniyordu. Tihanovski’nin adı birçok farklı kaynakta YouTube kanalıyla, geleneksel Belarus muhalif siyasetinden farklı ve genç kitlelere ulaşabilen bir isim olarak geçiyor. Tihanovski’yi 20 Mayıs 2020 tarihinde rejim izinsiz kitlesel gösteri düzenlediği gerekçesiyle tutuklamıştı. OCCPR’ın verdiği habere göre, seçimden önce (29 Temmuz) Belarus, paralı asker oldukları gerekçesiyle 33 Rus vatandaşını tutukladı. Bu şahısların özel askeri şirket olan “Vagner Grubu”nun üyesi olduğı belirtildi. Bu kişiler Sergei Tihanovski ve Nikolay Statkeviç ile birlikte kitlesel ayaklanma planlıyordu.

Sviatlana Tsikhanouskaya, sonuçların açıklanmasının ardından seçim sonucunu kabul etmediğini, seçim galibinin kendisi olduğunu belirtmiş ve hükümetin yönetimi barışçıl bir şekilde devretmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etmişti. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Tihanovskaya’nın Litvanya’da olduğunu duyurdu.

Bir yandan da Lukashenko’nun zaferi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin’den Xi Jinping tarafından çoktan onaylandı. Ancak hem AB hem de Almanya tarafından tepkiler geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Belarus makamlarını seçim sonuçlarını incelemeye çağırarak oyların eksiksiz bir şekilde sayılıp sonuçların bu şekilde açıklandığından emin olunması gerektiğini söylerken Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert “demokratik seçimler için gerekli asgari standartlara uyulmamış olunduğu çok açık ve bu, bizim açımızdan kabul edilebilir değil” demişti.

Bu yazıyı yazarken yaptığım araştırmayla, çekilen bir filmin senaryosunu okur gibi oldum. Gelecek haftaya konuyla ilgili gelişmeleri yazarım.

İyi pazarlar.