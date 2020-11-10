SVMO, ‘Bıktım’ ile geri döndü

10 Kasım 2020 Salı, 13:26

SVMO olarak tanınan genç rap müzisyeni gerçek ismiyle Samet Yıldız’ın yeni teklisi “Bıktım” 3adım Müzik etiketiyle Netd Müzik YouTube kanalında yayımlandı.

Parçanın Altyapısında Ali Burak Kabak, aranje, miks ve mastering işlemlerinde İsa Keskin imzası var. Klibin yönetmen koltuğunda ise Zahit Kahveci bulunuyor. 1998 doğumlu SVMO, 7 senedir müzikle uğraşıyor. Bir süredir müziğe ara veren SVMO, “Bıktım” ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söylüyor.