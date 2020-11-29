Sydney'de kasım ayında rekor gece sıcaklığı
Avustralya'nın Sydney kentinde kasım ayında rekor gece sıcaklığı kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sydney'de bugün en düşük gece sıcaklığı 25,4 olurken, gündüz hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.
Yeni Güney Galler eyaletinde salı günü daha yüksek sıcaklığın beklendiği, şimdiden eyaletin kırsal kesimlerinde onlarca yangın çıktığı belirtildi.
Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de hafta sonunda hava sıcaklığında artış yaşandı.
Meteoroloji Bürosu'ndan (BOM) Andrew Watkins, "Kasım ayı birçok açıdan oldukça sıra dışı. Normal yağışın sadece yarısını gördük ve bu büyük olasılıkla rekor derecede sıcak geçen kasımlardan biri olacak" ifadesini kullandı.
Sydney'de sıcak nedeniyle çok sayıda insanın sahillere akın ettiği görüldü. Yeni Güney Galler sağlık dairesi, halka yeni tip koronavirüsün (Covid-19) potansiyel yayılımını önlemek için sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmelerini hatırlattı.
BOM, Yeni Güney Galler ve Queensland'in güneydoğusu için gelecek beş ya da altı gün boyunca sıcak hava dalgasının süreceği tahmininde bulundu.
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