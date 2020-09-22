Sylvester Stallone’un annesi Jackie Stallone hayatını kaybetti
"Rambo" ve "Rocky" filmleriyle sinema tarihine damga vuran aktör Sylvester Stallone’un annesi Jackie Stallone 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Instagram (officialjackiestallone)
Astrolog, dansçı, televizyon sunucusu ve Big Brother yarışmacılarından biri olan Jackie Stallone uykusunda hayatını kaybetti.
Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank Stallone annesinin "her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.
Frank Stallone, annesinin ölümünü sosyal medya üzerinden, "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" sözleriyle duyurdu.
Jackie Stallone'nin ünlü aktör dışında Tommy ve Frank adında iki oğlu ve Toni Ann adında bir de kızı bulunuyor.
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