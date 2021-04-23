'T-Rex' dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü belirlendi

Bilim insanları, Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş, insanlara yakın bir hızda yürüdüğünü belirledi.

AA
23 Nisan 2021 Cuma, 00:00
'T-Rex' dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü belirlendi
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CNN'deki habere göre, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, Hollandalı paleontologlar, Leiden kentindeki doğal tarih müzesi Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezinde bulunan 12 metrelik yetişkin T-Rex fosilinin üç boyutlu modelini oluşturdu ve dinozorun adım ritimlerini hesapladı.

Yürüttükleri çalışmada, dinozorun büyük kuyruğunu da hesaba katan paleontologlar, T-Rex'in normal yürüme hızının saatte 4,6 kilometre olabileceği sonucuna vardı.

T-Rex'in aslında ortalama olarak insanlara yakın bir hıza sahip olduğunu belirten bilim insanları, daha önceki araştırmalarda T-Rex'in yürüme hızını hesaplamada bacaklarına bakıldığını ama ağır kuyruğunun dikkate alınmadığını kaydetti.


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