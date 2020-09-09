Tabip odası başkanı bu sözlerle isyan etti: Artık yeter, durum kontrolden çıktı
Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, şehirde korona virüs vakalarının kontrolden çıktığını söyledi ve tedbir almayan yöneticileri istifaya davet etti.
Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma isyan etti.
Korona virüsü salgınının kontrolden çıktığını belirten Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin "Artık yeter, Kayseri yanıyor! Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını terk etsin" dedi.
Şahin şunları kaydetti:
“Artık yeter! Kayseri yanıyor! Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız? Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri’de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor.”
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