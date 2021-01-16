Tablo yayımlandı: Hangi uygulama hakkınızda ne biliyor?

16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:44

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte diğer uygulamaların da kullanıcılar hakkında ne bildiği merak konusu oldu.

Dijital güvenlik teknolojisi platformu Clario.co, hangi şirket ve uygulamanın kullanıcılar hakkında hangi bilgileri topladığını gösteren bir grafik hazırladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Clario'nun hazırladığı grafiğin kişisel veriler sütununda e-posta, isim, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, yaşanan yer, ev adresi, çalışma durumu, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, sabit telefon numarası, telefonun modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, kilo, akraba, anne kızlık soyadı, mevcut işverenler, geçmiş işverenler, banka hesap bilgileri, maaş, sosyal profil (arkadaşlar, hobiler, ilgi alanları), doğduğu ülke, alerjiler ve sağlık bilgilerinin toplanıp toplanmadığı bilgisi yer alıyor.

FACEBOOK İLK SIRADA

Paylaşılan grafiğe göre Facebook, yukarıda sayılan kişisel bilgilerin yüzde 70,59'unu topluyor. Bu da şirketi en fazla kişisel veri toplayan şirket konumuna getiriyor.

Facebook'un kullanıcılar hakkında bilmediği veriler yalnızca boy, kilo, anne kızlık soyadı, banka hesap bilgileri, maaş, doğulan ülke, alerjiler ve sağlık bilgileri olduğu görülüyor.

Bir diğer Facebook şirketi olan Instagram ise yüzde 58,82'lik oranla ikinci sırada yer alıyor. Instagram, Facebook'un aksine boy ve kilo bilgilerini toplarken cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, sabit telefon hattı ve akraba bilgilerini toplamıyor. Instagram'ı üçüncü sırada takip eden uygulama ise Tinder.

WHATSAPP KAÇINCI SIRADA?

Son günlerin tartışılan uygulaması WhatsApp, yukarıdaki grafiğin son sıralarında yer alıyor. Grafiğe göre uygulama, tablodaki bilgilerin yalnızca yüzde 11,76'sını topluyor.

WhatsApp'ın topladığı bilgiler isim, yaş, telefon numarası ve telefon bilgileriyle sınırlı kalıyor.

Listede görüldüğü üzere kişisel bilgilerin en fazla toplandığı platformlar sosyal medya platformları. Bunun yanı sıra, listedeki şirketlerin yüzde 93'ü gelecekte kullanıcılarla temasa geçmeye devam edebilmek için e-posta adreslerini depoluyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 18'i kullanıcıların kaç kilo olduğunu biliyor.

ARAŞTIRMA HAKKINDA

Clario, bu sonucu ortaya koyabilmek için çeşitli sektörlerden 47 uygulamayı ve bu uygulamaların gizlilik sözleşmelerinde istedikleri izinleri incelediğini belirtiyor.

Uygulamaların istedikleri her bir izin yukarıdaki grafikte 34 izin türü olarak kendisine yer buldu. ABD'de gerçekleştirilen araştırma için, ABD'de geçerli olan sözleşmeler incelendi.

İŞTE TABLO: